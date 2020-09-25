Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Европа ввела антидемпинг на китайскую алюминиевую продукцию

25.09.20 12:45 , МеталлСервис
печать
размер текста:

Европейская комиссия объявила о введении предварительных антидемпинговых пошлин в отношении ряда наименований алюминиевой продукции, импортируемой из Китая. Ставки пошлин варьируются от 30,4 до 48% в зависимости от производителя, сообщает инициатор мер European Aluminium Association.

Под действие пошлин попадают такие виды продукции как алюминиевые прутки, профили, трубы, детали для использования в конструкциях (нарезанные по длине, просверленные, изогнутые, скошенные, резьбовые и пр.) с содержанием алюминия не более 99,3%. Соответствующие продукты обычно называют "экструзией", имея в виду их наиболее распространенный производственный процесс, даже если продукция может быть изготовлена путём других производственных процессов.

Временные пошлины будут введены до 15 октября и, как ожидается, станут применяться к алюминиевой продукции, поступившей на территорию ЕС до 25 августа 2020 года. О размере окончательных 5-летних пошлин объявят в апреле 2021 года.

По данным ассоциации, импорт полуфабрикатов из алюминия в ЕС за 2014-2019 гг. вырос более чем в 2 раза, что вынудило несколько металлургических компаний реструктурировать или закрыть заводы. О начале антидемпингового расследования было объявлено в феврале.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:15
АМКР просит инициировать мораторий на повышение тарифов на э/энергию до конца 2021 года
13:07
Госэкоинспекция Харькова требует остановить работу коксового завода Новомет
12:58
Энергоатом в декабре запустит первую очередь ЦХОЯТ
12:21
В августе Укрнафта снизила добычу нефти и газа
12:04
При повышении минимальной зарплаты на 30% средняя зарплата может вырасти на 15%
11:49
НБУ принял решение ликвидировать банк Аркада
11:42
POSCO получит 42,7 млн долл. дивидендов от добычи руды в Австралии
11:26
Укрзализныце придется выплатить 68 млн долл. Сбербанку
11:06
6 месяц подряд в Японии падает выплавка стали
10:57
Norsk Hydro решила возобновить выпуск первичного алюминия на заводе Husnes
10:42
Снижение выбросов до нуля может убить металлургию Европы
10:30
Украина осталась на 12 месте в рейтинге по выплавке стали
10:16
С 1 октября в Украине подорожает коммуналка
09:58
В Украине стало больше безработных
09:06
Tsingshan и Guangxin построят новый завод по выпуску нержавейки
08:59
В планах Турции и дальше сокращать импорт российского газа
08:04
Шмыгаль хочет запустить в Украине торговлю акциями
24.09.20
18:01
Германия потратит 2 млн евро на водородные автобусы
17:50
В Украине вторая волна коронавируса – Зеленский
17:47
Вагоностроители заявили об угрозе полной остановки предприятий
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!