Европа ввела антидемпинг на китайскую алюминиевую продукцию Европейская комиссия объявила о введении предварительных антидемпинговых пошлин в отношении ряда наименований алюминиевой продукции, импортируемой из Китая. Ставки пошлин варьируются от 30,4 до 48% в зависимости от производителя, сообщает инициатор мер European Aluminium Association.



Под действие пошлин попадают такие виды продукции как алюминиевые прутки, профили, трубы, детали для использования в конструкциях (нарезанные по длине, просверленные, изогнутые, скошенные, резьбовые и пр.) с содержанием алюминия не более 99,3%. Соответствующие продукты обычно называют "экструзией", имея в виду их наиболее распространенный производственный процесс, даже если продукция может быть изготовлена путём других производственных процессов.



Временные пошлины будут введены до 15 октября и, как ожидается, станут применяться к алюминиевой продукции, поступившей на территорию ЕС до 25 августа 2020 года. О размере окончательных 5-летних пошлин объявят в апреле 2021 года.



По данным ассоциации, импорт полуфабрикатов из алюминия в ЕС за 2014-2019 гг. вырос более чем в 2 раза, что вынудило несколько металлургических компаний реструктурировать или закрыть заводы. О начале антидемпингового расследования было объявлено в феврале.



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