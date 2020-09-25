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POSCO получит 42,7 млн долл. дивидендов от добычи руды в Австралии

25.09.20 11:42 , МеталлТорг
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Как сообщает KoreaTimes, компания POSCO получит 50 млрд вон (42,7 млн долл.) в виде дивидендов от Roy Hill Holdings, который управляет железорудным рудником в Австралии, в который производитель стали вложил средства, сообщила компания в четверг.

В нем говорится, что члены правления Roy Hill Holdings, оператора железорудного проекта Roy Hill в Западной Австралии, согласились выплатить  475 млн австр. долл. в виде дивидендов.

"Это первая выплата дивидендов Roy Hill Holding. POSCO, которой принадлежит 12,5% акций, получит около 50 млрд вон", - сказали в POSCO.

В 2010 году POSCO подписала контракт на разработку сырьевых материалов с Roy Hill Holdings, чтобы обеспечить стабильную цепочку поставок железной руды.

"В этом году исполняется 10 лет с тех пор, как POSCO инвестировала в добычу железной руды. Несмотря на то что мировая экономика борется с последствиями пандемии COVID-19, решение Roy Hill предложить большие дивиденды означает, что его бизнес вернулся на правильный путь, рассеивая все опасения по поводу проекта", - добавили в POSCO.

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