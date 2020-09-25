6 месяц подряд в Японии падает выплавка стали Как сообщает JapanToday, японская Федерация черной металлургии (JISF) заявила в четверг, что производство стали в Японии упало на 20,6% в августе по сравнению с годом ранее, до 6,45 млн тонн, поскольку падение спроса из-за пандемии COVID-19 вынудило производителей стали сократить производство.



Федерация сообщила, что объем производства, который не подвергается сезонной корректировке, в августе снизился шестой месяц подряд. Но объем производства стали у третьего в мире производителя стали увеличился на 6,6% с июля, что означает второй рост подряд по сравнению с предыдущим месяцем.



"Спрос оставался на низком уровне из-за пандемии, но объем производства увеличился по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку с июля некоторые промышленные предприятия возобновились, - сказал представитель федерации. - Тем не менее мы не можем назвать это "восстановлением", поскольку ежемесячный объем производства стали намного ниже допандемического уровня", - сказал он.



Две крупнейшие сталелитейные компании Японии, Nippon Steel Corp и JFE Steel, временно закрыли несколько доменных печей в апреле-июле из-за падения спроса.



В начале июля Министерство экономики, торговли и промышленности страны прогнозировало, что производство нерафинированной стали в Японии, вероятно, упадет на 27,9% в июле-сентябре до 11-летнего минимума, поскольку пандемия продолжает оказывать давление на спрос со стороны основных покупателей, таких как автопроизводители.



Президент Nippon Steel Эйдзи Хашимото, который также является главой сталелитейной федерации, предупредил, что производство нерафинированной стали в Японии может упасть ниже 80 млн тонн в этом финансовом году, что является самым низким показателем с 1968 года.



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