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Снижение выбросов до нуля может убить металлургию Европы

25.09.20 10:42 , Металлоснабжение и сбыт
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Объявленный Европейской комиссией курс на снижение до нуля чистых выбросов углекислого газа к 2050 г. выставляет серьезные требования европейским металлургическим компаниям. Не исключено, что отрасль не сможет их выполнить или это будет сделано слишком дорогой ценой. Такие выводы можно сделать из отчета, подготовленного аналитиком Андреасом Шнайдером из германской компании Stahlmarkt Consult.

Прежде всего, прекращение выбросов углекислого газа в металлургии потребует перехода к новым технологиям. В частности, скорее всего, европейским компаниям до 2050 г. придется остановить все доменные печи. Однако в электродуговых печах даже при использовании в качестве сырья восстановленного железа будет трудно получать высококачественные марки стали, используемые, например, в автомобилестроении.

Применение водорода для получения восстановленного железа предполагается весьма затратным процессом. Потребление электроэнергии (включая получение водорода электролизом) при этом возрастет в 10 раз по сравнению с существующими технологиями. Только для нужд германской металлургии понадобится дополнительно порядка 130 ТВт-ч в год, что соответствует около 25% от всей выработки электроэнергии в 2019 г.

По оценкам германского климатического НГО Agora Energiewende, применение водородных технологий даже с учетом ожидаемого кратного удешевления водорода приведет к 2050 г. к увеличению себестоимости выплавки стали до 532-630 евро за т в ценах 2019 г., что в 1,36-1,61 раза больше, чем в настоящее время.

Инвестиции германских металлургических компаний во внедрение "безуглеродных" технологий, включая установки по улавливанию и захоронению углекислого газа (на данный момент существуют только в качестве мелких пилотных проектов) оцениваются в 1000 евро на тонну установленных годовых мощностей. Эти затраты могут оказаться непосильными для металлургов.

Наконец, даже если Европейской комиссии удастся защитить внутренний рынок от международной конкуренции путем введения "углеродных" тарифов, европейские металлургические компании потеряют внешние рынки из-за слишком высокой стоимости своей продукции. Да и в Европе цены на сталь возрастут в несколько раз, что станет серьезным ударом для потребителей.

МинПром

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