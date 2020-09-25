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С 1 октября в Украине подорожает коммуналка

25.09.20 10:16 , Українські Новини
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В то время, как суммы в платежках за газ вырастут в два раза, украинцев предупредили о подорожании водоснабжения и света уже со следующего месяца. Так, цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения поднимется практически в два раза, а цена холодной воды - на 22%. Новые тарифы уже должны были быть переданы местной власти на согласование.

Как пишет Час Пик со ссылкой на информацию Минэнерго, согласно меморандума Украины и МВФ, новые тарифы уже должны были быть переданы местной власти на согласование.

"Уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения. Она была неизменной с 2017 года. Практически в два раза - с 0,9 грн до 1,68 грн. Такие планы были обнародованы еще в презентации меморандума о сокращении "зеленого" тарифа", - говорится в сообщении.

Кроме того, с октября месяца планируется поднять тарифы на холодную воду. Размер повышения составит 22%.

Как сообщают в НКРЭКП, причиной повышения тарифов является рост заработных плат сотрудников, а также повышение стоимости расходных материалов.

МинПром

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