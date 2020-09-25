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В Украине стало больше безработных

25.09.20 09:58
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Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 года вырос на 1,3 п.п. - до 9,9% с 8,6% в первом квартале. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В целом безработными являются 1,7 миллиона украинцев. Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет во втором квартале 2020 года составило 15,6 миллиона человек.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. - до 8,6% с 8,7%.

Согласно макроэкономическому прогнозу правительства на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023 году.

МинПром

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