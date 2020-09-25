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В планах Турции и дальше сокращать импорт российского газа

25.09.20 08:59
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По последним подсчетам, добыча газа на новом месторождении в турецком секторе Черного моря, будет намного более экономически выгодной, чем импорта голубого топлива. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает Anadolu.

Донмез отметил, что потенциал нового месторождения "Сакарья" составляет предположительно 320 млрд кубометров, а начало поставок намечено на 2023 год.

Министр подчеркнул, что добыча газа на турецком шельфе Черного моря снизит тарифы для потребителей в Турции и уменьшит его импорт.

По словам турецкого министра, на данный момент готовится смета проекта разработки нового месторождения в Черном море, в том числе по вопросу строительства морского газопровода.

"Каких-либо проблем в финансировании не предвидится. При необходимости будут задействованы кредитные ресурсы", – сказал Донмез.

Глава Минэнерго Турции также анонсировал обновление условий газовых соглашений с Россией и Ираном, в том числе по вопросу цен на газ.

Как сообщалось, Турция в последние годы была одним из крупнейших потребителей российского газа, однако в первом полугодии 2020 года сократила импорт газа из РФ на 41,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

МинПром

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