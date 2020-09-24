Вагоностроители заявили об угрозе полной остановки предприятий Огромный профицит в Украине ввезенных из РФ списанных грузовых вагонов и вагонов с продлеваемым сроком эксплуатации, повлекший многократное падение производства на украинских вагоностроительных заводах из-за отсутствия заказов, может привести к полной остановке этой отрасли уже в следующем году, считают руководители вагоностроительных и логистических компаний.



"Сегодня сложилась катастрофическая ситуация с внутренним производством грузовых вагонов (их локализация в Украине превышает 95-97%), в первую очередь, из-за колоссального профицита ввезенных из РФ списанных вагонов и вагонов, на которые продлевается срок эксплуатации. Поэтому 2021-й может стать годом полной остановки украинского грузового вагоностроения", - отметил генеральный директор "Аурум Груп" (в ее состав входит производитель вагонов "Дизельный завод") Андрей Жарий на пресс-конференции в Киеве в четверг.



Согласно приведенным данным, к настоящему времени в Украине зарегистрировано около 190 тыс. грузовых вагонов частной и госсобственности, и за счет продления сроков эксплуатации около 64 тыс. вагонов (43,5% всего подвижного состава) исчерпали нормативный ресурс.



При этом за 2016-2019 гг. в Украину было ввезено из РФ 18 тыс. списанных вагонов.



"Сейчас действует запрет на ввоз старых вагонов из РФ до конца года, но лазейки все же находятся, например, режим временного ввоза, у нас есть факты их ввоза. Поэтому настаиваем на необходимости запрета ввоза иностранных вагонов не только в режиме импорта, но и в режиме временного ввоза до конца 2021 года", - сказал директор компании "ТАС_Логистик" Владимир Иващенко.



По данным и.о. директора по сбыту и маркетингу Крюковского вагоностроительного завода Юрия Брусника, сегодня в отрасли вагоностроения работает около 12 тыс. чел. (с учетом работников в смежных отраслях – около 60 тыс.), тогда как в 2011 году – 32 тыс.



При этом в Украине еще действуют пять предприятий (КВСЗ, "Днепровагонмаш", "Дизельный завод", завод "Карпаты" и Попаснянский ВРЗ), тогда как в 2019 году их было 12, а девять лет назад – 18.



"КВСЗ за восемь месяцев выпустил только 242 вагона, а фонд зарплаты по итогам января-августа мы сократили более чем на 60%", - сообщил он.



Технический директор АО "Днепровагонмаш" Александр Жуков сообщил, что завод в этом году потерял около 32% рабочих мест, фонд зарплаты снижен на 54%, а выпуск вагонов упал почти вчетверо (за восемь месяцев выпущено 382 вагона).



В целом, согласно приведенным данным, украинские заводы в январе-августе 2020 года реализовали только 1,579 тыс. ед. грузовых вагонов против 10,182 тыс. годом ранее.



"Помимо того, что нет заказов на грузовые вагоны, у нас нет заказов на среднее и мелкое литье для ремонта вагонов: объем заказов от "Укрзализныци" упал в 30-50 раз. Такого положения не было никогда, т.е., видимо, надо ужесточать контроль за ремонтами вагонов структурами "Укрзализныци", - считает директор МП "Днепродзержинский сталелитейный завод" Александр Закирбаев.



По его словам, с начала этого года завод также вынуждено сократил 50% персонала (сейчас 900 работников), а программы обучения новых работников предприятие вынуждено было свернуть из-за затратности.



Катастрофической из-за наличия дешевых списанных вагонов из РФ или вагонов с продленным сроком эксплуатации считают ситуацию и в логистических компаниях.



"У нас собственный парк украинских вагонов (500 ед.), в которые вложены средства, но из-за отсутствия реального запрета на ввоз вагонов из РФ нам как инвестору вообще невыгодно работать в Украине, наши неоднократные обращения в различные инстанции ни к чему не привели. У Мининфраструктуры отсутствует реальная программа обновления парка, нет реакции на наработки рынка. Покупая новые вагоны, неся долговую нагрузку, мы фактически конкурируем с металлоломом", - считает замдиректора по правовым вопросам "Первой логистической компании" Дмитрий Троекуров.



По словам Иващенко, на сегодня компания "ТАС-Логистик" располагает парком в 1,800 тыс. вагонов, в которые инвестировано $80 млн.



Участники пресс-конференции напомнили, что эксплуатация изношенных и устаревших вагонов несет ряд рисков, в том числе разрушение верхнего строения путей, втрое по сравнению с нормативными (до 8,3 раза в год) увеличивается количество внеплановых ремонтов и простоев парка.



Кроме того, снижается конкурентоспособность железнодорожных перевозок по территории Украины (за 2018 год автотранспортные перевозки выросли на 6,3%, а ж/д снизились на 5%).



В связи со сложившейся ситуацией участники пресс-конференции сформировали ряд требований к Кабинету министров Украины. В частности, ввести полный запрет ввоза в Украину грузовых вагонов с истекшим и (или) продленным сроком эксплуатации всех юрисдикций, запретить с 1 октября текущего года процедуру новых продлений сроков эксплуатации вагонов (кроме дефицитных), усилить технические требования и ответственность за эксплуатацию продленных вагонов.



Кроме того, вагоностроители и логисты предлагают запретить или существенно ограничить использование иностранных вагонов во внутренних перевозках (режим временного ввоза), принять правительственную программу, предусматривающую механизмы стимулирования потребителей к обновлению подвижного состава.



"Финальным результатом выполнения требований должно стать обновление украинского парка подвижного состава не менее чем на 12 тыс. новых грузовых вагонов ежегодно", - считают участники пресс-конференции.



При этом они предлагают правительству свою разработанную программу возобновления железнодорожного сектора, прямой эффект от которой за пять лет, в частности, составит 106 млрд грн дополнительного производства, или 2,65% роста ВВП, 14,8 тыс. рабочих мест в вагоностроении и до 30 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.



"Мы просим правительство в течение двух недель принять решение по этим вопросам. Уже неоднократно президент и премьер Украины обещали их разрешить, они в курсе ситуации. И мы не исключаем, что работники предприятий, оставшись без работы и зарплаты, захотят выйти под стены Верховной Рады или Кабмина со своими требованиями", - резюмировали участники "круглого стола".



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



