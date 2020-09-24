Дело Роттердам+ это не более чем медиа-миф - Гриб Дело "Роттердам+" это не более чем медиа-миф, посмотренный на домыслах и манипуляциях. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.



Нардеп напомнила, что сегодня Высший антикоррупционный суд принял окончательное решение по делу "Роттердам+" - формула была законной, никому убытков не нанесла и никакого преступления совершено не было.



Изучив все 11 томов дела, собранных детективами НАБУ за 3,5 года расследования, суд подтвердил, что прокурор в конце августа принял законное решение закрыть дело из-за отсутствия в нем состава преступления, отметила В.Гриб.



"Для всех профессионалов это было очевидно с самого первого дня расследования. Формула ценообразования на уголь была основана на европейском принципе импортного паритета, что не раз подтверждали передовые украинские и международные экспертизы. Этот принцип потвердели все западные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд. Для украинских шахтеров, эта формула гарантировала рыночные цены на уголь, обеспечила уверенность в завтрашнем дне и приток инвестиций", - подчеркнула В.Гриб.



МинПром



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