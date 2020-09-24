Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине вторая волна коронавируса – Зеленский

24.09.20 17:50 , РБК Украина
печать
размер текста:

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине идет вторая волна коронавируса. Об этом свидетельствует количество ежедневных случаев заболевания.

Соответствующее заявление В.Зеленский сделал на брифинге во время визита в Словакию.

Он отметил, что во время первой волны коронавируса в Украине фиксировали от 100 до 300 случаев заболевания.

"Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострения и растет количество заболевших. Поэтому у нас сегодня действительно запрещен въезд иностранным гражданам. У нас такое решение было, когда была первая волна и нам удалось ее остановить. Сейчас мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине", - сказал В.Зеленский.

Президент добавил, что как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 3372 случая коронавируса. Всего в стране с начала пандемии заболели уже более 188 тыс. человек.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил, что Украина может пойти на национальный локдаун. Это может произойти как до 25 октября, так и после.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:01
Германия потратит 2 млн евро на водородные автобусы
17:47
Вагоностроители заявили об угрозе полной остановки предприятий
17:31
За 8 месяцев Россия снизила добычу угля на 9,2%
17:14
Rio Tinto выбрала китайский Далянь перевалочным пунктом в Азии
16:54
Белорусские НПЗ продолжат поставки топлива в Украину
16:33
Дело Роттердам+ это не более чем медиа-миф - Гриб
16:29
Украина обвалила производство грузовых вагонов на 74%
16:04
Высший антикоррупционный суд подтвердил закрытие дела Роттердам+
15:52
Австралия и Бразилия резко понизили поставки руды
15:28
Испытание газовых сетей с использованием 99% водорода завершилось на 5 полигонах РГК
15:06
Нафтогаз манипулирует финансовой информацией для повышения цен на газ – Витренко
14:44
Украину снова могут закрыть на жесткий карантин
14:31
В России хотят построить еще 6-7 атомных энергоблоков
14:12
Glencore передумала закрывать медный комбинат в Австралии
13:56
Энергоатом и Нафтогаз будут вместе реализовать водородные проекты
13:48
Падение экономики в 2020 году может быть меньше прогноза - НБУ
13:24
На два транша от МВФ Украина может не рассчитывать
13:05
Спасти Мотор Сич нельзя уничтожить: где поставить запятую
12:58
МКМТ приняла правильное решение, закрыв рынок для некачественных китайских труб
12:51
Украина и Словакия будут поставлять газ по реверсу
23.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!