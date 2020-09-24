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Австралия и Бразилия резко понизили поставки руды

24.09.20 15:52 , МеталлТорг
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Как сообщает MySteel.com, общий объем железной руды, отправленной в мировые пункты назначения из 19 портов и 16 горнодобывающих компаний в Австралии и Бразилии, резко снизился за 14-20 сентября после недельного роста, упав на 8,8% или 2,3 млн тонн за неделю, до 24 млн тонн, при этом в обеих странах отмечается снижение, согласно еженедельным данным Mysteel.

За отчетный период отгрузки австралийской железной руды из десяти портов по всему миру снизились на 585 тыс. тонн, или 3,2% за неделю, до 17,6 млн тонн, а Бразилия отгрузила 6,4 млн тонн железной руды из девяти портов по всему миру, что дало снижение на 1,73 млн тонн.

МинПром

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