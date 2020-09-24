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Белорусские НПЗ продолжат поставки топлива в Украину

24.09.20 16:54 , enkorr
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Белорусские НПЗ продолжат поставки нефтепродуктов в Украину в рамках подписанных договоров и рассчитывают на расширение сотрудничества с украинскими компаниями. Об этом enkorr сообщил заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем "Белоруснефти", председатель наблюдательного совета ЗАО "БНК" Сергей Каморников.

"Проблем с поставками бензина и других нефтепродуктов на украинский рынок нет. Все контракты исполняются без ограничений", — заявил белорусский топ-менеджер. Он напомнил, что 90% белорусских нефтепродуктов поступает в Украину по долгосрочным контрактам, действующим до конца текущего года

По его словам, на данный момент "Белорусская нефтяная компания" уже начала процесс контрактования объёмов на 2021 год.

"С украинскими компаниями проведен первый раунд переговоров, все происходит в конструктивном русле, мы заинтересованы сохранять позиции на украинском рынке", — сообщил С.Каморников.

Он отметил, что в этом году процесс контрактования сопряжен с рядом рыночных изменений, в частности увеличением спроса на белорусское топливо со стороны России.

"1 октября заканчивается срок ограничений поставок белорусского топлива в Россию. Переработка там серьезно снизилась, рынок дает отличные цены, притом и на бензин, и на дизтопливо. Думаю, этот фактор может оказать влияние и на объемы, и на цены белорусского топлива в Украине", — заключил С.Каморников.

Беларусь является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на украинский рынок. По итогам 2019 года доля Беларуси в балансе рынка бензина составила 36% (691 тыс. т), дизтоплива — 35,4% (2,474 млн т), битума — 52% (329 тыс. т). За 8 месяцев 2020 года в Украину было импортировано 538 тыс. т бензинов (+14,2% к аналогичному периоду 2019 года) и 1,275 млн т дизтоплива (-18,4%). Это соответственно 36,7% и 27% в балансе украинского рынка бензина и дизтоплива.

МинПром

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