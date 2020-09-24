Высший антикоррупционный суд подтвердил закрытие дела Роттердам+ Высший антикоррупционный суд не стал отменять закрытие дела "Роттердам+". Решение о закрытии дела приняла Специализированная антикоррупционная прокуратура в конце августа.



Соответствующее решение огласила судья Екатерина Широкая в четверг, 24 сентября.



Она рассмотрела жалобу экс-замгенпрокурора Виктора Чумака на решение САП закрыть дело.



В 2018 году именно В.Чумак попросил НАБУ начать расследование дела "Роттердам+" и сейчас он считает незаконным решение прокурора САП закрыть уголовное производство.



Заявитель считает, что прокурор не обязан был руководствоваться только экспертизой, признавшей факт отсутствия ущерба от введения указанной формулы.



Судья ВАКС хоть и признала, что в деле было несколько экспертиз с противоположными результатами, но отметила, что прокурор САП имел право вынести решение о закрытии дела и реализовал его. Соответственно, судья отказалась отменить его постановление и возобновить уголовное производство.



Напомним, САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.



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