Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Высший антикоррупционный суд подтвердил закрытие дела Роттердам+

24.09.20 16:04 , РБК Украина
печать
размер текста:

Высший антикоррупционный суд не стал отменять закрытие дела "Роттердам+". Решение о закрытии дела приняла Специализированная антикоррупционная прокуратура в конце августа.

Соответствующее решение огласила судья Екатерина Широкая в четверг, 24 сентября.

Она рассмотрела жалобу экс-замгенпрокурора Виктора Чумака на решение САП закрыть дело.

В 2018 году именно В.Чумак попросил НАБУ начать расследование дела "Роттердам+" и сейчас он считает незаконным решение прокурора САП закрыть уголовное производство.

Заявитель считает, что прокурор не обязан был руководствоваться только экспертизой, признавшей факт отсутствия ущерба от введения указанной формулы.

Судья ВАКС хоть и признала, что в деле было несколько экспертиз с противоположными результатами, но отметила, что прокурор САП имел право вынести решение о закрытии дела и реализовал его. Соответственно, судья отказалась отменить его постановление и возобновить уголовное производство.

Напомним, САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:29
Украина обвалила производство грузовых вагонов на 74%
15:52
Австралия и Бразилия резко понизили поставки руды
15:28
Испытание газовых сетей с использованием 99% водорода завершилось на 5 полигонах РГК
15:06
Нафтогаз манипулирует финансовой информацией для повышения цен на газ – Витренко
14:44
Украину снова могут закрыть на жесткий карантин
14:31
В России хотят построить еще 6-7 атомных энергоблоков
14:12
Glencore передумала закрывать медный комбинат в Австралии
13:56
Энергоатом и Нафтогаз будут вместе реализовать водородные проекты
13:48
Падение экономики в 2020 году может быть меньше прогноза - НБУ
13:24
На два транша от МВФ Украина может не рассчитывать
13:05
Спасти Мотор Сич нельзя уничтожить: где поставить запятую
12:58
МКМТ приняла правильное решение, закрыв рынок для некачественных китайских труб
12:51
Украина и Словакия будут поставлять газ по реверсу
12:31
Работа через систему Прозорро позволила Укроборонпрому найти 4,5 тыс. поставщиков
12:16
Voestalpine ввела в эксплуатацию новую МНЛЗ мощностью 1 млн тонн
12:02
Посредники создают дефицит на рынке с помощью лома Укрзализныци
11:43
В августе промпроизводство в Украине упало на 5,3%
11:34
НБУ ожидает дефицит бюджета на уровне 6-6,5% ВВП
11:25
В Украине ежемесячно придумывают что-то для роста цен на э/энергию – Интерпайп
11:17
Минторг США пошел на уступки производителям труб из Южной Кореи
23.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!