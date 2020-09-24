За 8 месяцев Россия снизила добычу угля на 9,2% По итогам восьми месяцев текущего года добыча угля в России сократилась на 9,2% и составила 257 млн тонн твердого топлива. Тенденция на снижение наблюдается с конца прошлого года и связана с сокращением потребительского спроса.



При этом, как следует из данных Росстата, динамика добычи в отчетный период является разноплановой. Так, в течение нескольких месяцев отмечается рост извлечения рядового бурого угля. Однако в общей сложности в январе-августе недропользователи получили 44,2 млн тонн полезного ископаемого, что на 13,4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.



Производство каменного угля в январе-августе 2020 года продолжило снижаться как в годовом сопоставлении, так и в месячном. Всего за период угледобывающие компании получили 213 млн тонн твердого топлива.



Кроме того, по словам министра энергетики Александра Новака, по итогам текущего года ожидается сокращение реализации угля на экспорт (в основном в западные страны) на 10-22%. Для сравнения, объем поставок твердого топлива на внешний рынок в 2019 году составил 193,6 млн тонн.



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