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Испытание газовых сетей с использованием 99% водорода завершилось на 5 полигонах РГК

24.09.20 15:28 , Бизнес Цензор
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Первый этап испытаний газовых сетей с использованием 99% водорода завершился на пяти специальных полигонах РГК. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании, передает БизнесЦензор.

Результаты экспериментов позволили определить наиболее уязвимые при использовании водорода узлы действующих газораспределительных сетей. После их корректировки специалистам РГК удалось существенно повысить герметичность систем и безопасность их работы с новыми видами энергии.

На полигонах РГК в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях завершился первый этап испытаний газовых сетей на совместимость работы с водородом. В ходе экспериментов на закрытых участках газопроводов концентрация водорода составляла 99%. Это один из самых высоких в Европе показателей при тестировании систем, рассчитанных на транспортировку природного газа.

"Мы подготовились как с точки зрения безопасности, так и сотрудничества с учеными для анализа данных – то есть готовы к любым неожиданностям. Поэтому и решили начать с 99% водорода. Испытания газовых систем практически чистым водородом позволяют нам сразу понять масштаб проблем: насколько изношены газопроводы, какие химические процессы с материалами системы происходят", - сказал руководитель водородного проекта, директор департамента стратегического планирования РГК Станислав Казда.

Благодаря высокой концентрации водорода уже в первые дни экспериментов были получены данные, которые позволили специалистам провести корректировку оборудования газовых полигонов. После чего падение давления водорода в газопроводах уменьшилось в 5-6 раз.

Первый эксперимент с 99% водородом в газовых сетях был проведен 6 августа на полигоне в Житомирской области. Затем начались испытания в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Волынской и Харьковской областях.

Программа РГК по исследованию работы газовых систем с водородом состоит из трех этапов. Первые два – это полевые испытания со статическими и динамическими экспериментами на полигонах. Динамические эксперименты начнутся на втором этапе проекта, и заключаются в изучении влияния газоводородных смесей на обычное газовое оборудование.

Полевые испытания на полигонах РГК продлятся до середины 2022 года, и позволят оценить специфику использования водорода и газоводородных смесей на протяжении двух отопительных периодов.

Третий этап – это анализ данных, полученных на полигонах, в лабораториях научных партнеров водородного проекта РГК.

МинПром

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