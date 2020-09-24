Нафтогаз манипулирует финансовой информацией для повышения цен на газ – Витренко

НАК "Нафтогаз" прикрывается мировым кризисом и коронавирусом и манипулирует финансовой информацией. Об этом написал бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
"Минус 11,5 миллиарда грн за полгода! Нам эти цифры долго не показывали, задерживая публикацией отчетности в нарушение требований законодательства. И это национальная компания, которой бесплатно передали практически все разрешения на добычу газа, подземные хранилища газа, нефтетранспортную систему и тому подобное. Вместо того чтобы показывать прибыль, адекватные доходности на вложенный капитал (деньги украинского народа), эта компания стала убыточной", - написал Ю.Витренко.
Он также отметил, что "Нафтогаз" долгое время показывал в финансовой документации прибыль, "забывая" сказать, что без доходов от "Газпрома" предприятие еще в прошлом году было бы убыточным.
"Как теперь объяснить огромные расходы на "благотворительность" и самую дорогую рекламу в украинском Форбсе со стороны убыточного Нафтогаза? То есть это уже делают не с прибылей, а с убытков?" - интересуется бывший топ-менеджер компании.
За день до обнародования информации об убытках, "Нафтогаз" поднял оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым он поставляет ресурс в рамках ПСО, к 5183 грн за кубометр (с учетом НДС), что на 45% выше цены предыдущего месяца.
Подорожание газа для производителей тепла, которые до 1 мая 2021 года обязаны покупать газ исключительно у "Нафтогаза", гарантированно приведет к повышению тарифов на отопление и горячую воду.
Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко связывал повышение "Нафтогазом" цены на газ непрофессиональным руководством компанией.
"Ровно год назад начали истерию..., что зимой окажемся без газа. И начали закупать в больших объемах по импорту газ по цене около 200 долл. за тысячу кубометров. Не понимаю, почему, ведь цены в Европе на тот момент были ниже. В результате мы прошли отопительный сезон, наложилась теплая зима. И осталось в хранилищах примерно 11 млрд кубов газа. Излишек огромен, причем рекордный по цене 200 долл. И они хотят его продать, и они же не хотят продавать для себя в убыток. Вот и придумывают всякие сказки, чтобы нам "впарить" свой дорогой газ, который купили в том году", - заявил он.
Как утверждает нардеп, по вышеуказанным причинам цена газа для конечного потребителя уже в 2020 году составит 7,5-8 грн за кубометр.