Падение экономики в 2020 году может быть меньше прогноза - НБУ Украина впервые во время кризиса показывает примерно средние по миру темпы спада, тогда как ранее она была среди главных пострадавших, отметил Дмитрий Сологуб.



Экономика Украины демонстрирует лучшую динамику в последние месяцы, чем ранее прогнозировал Национальный банк. Об этом сказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью для Интерфакс-Украина, обнародованном в четверг, 24 сентября.



"Несмотря на пандемию, экономика работает, настроения у людей такие, что они потребляют, инвестируют. Поэтому мне кажется, что у нас в третьем квартале могут оказаться цифры лучше, чем мы ожидали, хотя вместе с тем мы видим ухудшение ситуации с заболеваемостью", – сказал он.



Сологуб напомнил, что во втором квартале 2020 года Нацбанк прогнозировал спад в 11%, а Госстат оценил его в 11,4%, на третий квартал НБУ закладывал замедление спада до 7,4%, а в целом ожидал сокращения украинской экономики в этом году на 6%.



"На данный момент может оказаться, что этот год будет немного лучше предыдущего прогноза, но мне кажется, что незначительно. Возможно, падение ВВП будет в районе 5%. Пока мы еще считаем новый прогноз", – отметил замглавы центробанка.



Замглавы Нацбанка также отметил, что в целом развитие ситуации в Украине в этот кризис сильно отличается от предыдущих лет: страна впервые показывает примерно средние по миру темпы спада, тогда как ранее она была среди главных пострадавших.



Он подчеркнул, что это подтверждает правильность проводившейся в предыдущие годы фискальной и монетарной политики.



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