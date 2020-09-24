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Энергоатом и Нафтогаз будут вместе реализовать водородные проекты

24.09.20 13:56 , Интерфакс-Украина
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"НАЭК "Энергоатом" и НАК "Нафтогаз Украины" договорились о совместном внедрении принципов устойчивого развития и проектной деятельности с целью обеспечить переход Украины к климатически нейтральной циркулярной водородной экономике до 2050 года", – говорится в пресс-релизе НАЭК в четверг.

"Мы представляем мощные компании и хотим объединить наш потенциал для дальнейшего развития отрасли и реализации новых перспективных проектов с использованием водородных технологий", – отметил при подписании меморандума врио президента "Энергоатома" Петр Котин, слова которого приводятся в релизе.

По его словам, АЭС идеально подходят для решения задачи производства водорода экологически чистой электроэнергией, поскольку атомная генерация имеет преимущества над другими генерациями благодаря экологичности и высокой концентрации мощности производимого ресурса.

"Поэтому именно атомная энергетика должна стать основным источником чистого водорода", – подчеркнул он.

П.Котин также отметил, что "Энергоатому" выгодно использовать недозагруженные мощности для производства водорода и в то же время важен опыт "Нафтогаза" с точки зрения его транспортирования и использования.

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отметил стремительный рост интереса к водороду во всем мире и бурное развитие международного рынка этого носителя.

"Украинское производство водорода может в ближайшей перспективе достичь 40 ГВт. Используя существующие мощности и создавая новые "зеленые" мощности для производства водорода, а также используя действующие и строя с иностранными партнерами новые хранилища, мы сможем достичь этих целей", – цитирует А.Коболева пресс-служба НАЭК.

Он выразил убеждение, что Украина имеет сейчас очень широкое окно возможностей для развития этого направления из-за существующих преимуществ.

"Во-первых, это географическое расположение, которое способствует поставкам водорода в соседние страны и Германию. Во-вторых, существующие мощности. В-третьих – необходимость снижения выбросов CO2 и других загрязняющих веществ и возможность ввести налогообложение выбросов CO2 в связи с внедрением в ЕС новой системы", – сказал он.

Согласно релизу стороны договорились о совместной деятельности в реализации оптимальных решений для формирования рынка водородных технологий, усовершенствования процессов производства, хранения и использования водорода, создания новых цепочек его поставок, а также модернизации энергетической и климатической политик Украины.

По условиям меморандума, методы сотрудничества сторон предусматривают консультации, обмен информацией, взаимное привлечение к пилотным и бизнес-проектам, налаживание связей с национальными и международными организациями, софинансирование проектов и совместную организацию мероприятий в рамках операционной деятельности одной из компаний.

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