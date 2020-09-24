На два транша от МВФ Украина может не рассчитывать Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021.



Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.



"То, на что сейчас мы можем ориентироваться и пытаться сделать - это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, как и в 2018 году, он будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре", - сказал Д.Сологуб.



По его словам, НБУ предлагал правительству формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/долл.



Д.Сологуб добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, заложенном в программе с Фондом, и есть сомнения относительно возможности его финансирования.



По его словам, задержка с международным финансированием связана с изменением в начале июля главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления.



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