Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Спасти Мотор Сич нельзя уничтожить: где поставить запятую

24.09.20 13:05 , РБК Украина
печать
размер текста:

В деле о покупке китайскими инвесторами акций АО "Мотор Сич" Украина оказалась перед сложным выбором: спасти крупное предприятие, являющееся работодателем для 20 тыс. украинцев, и поддержать собственную обороноспособность, или поддаться на давление США и бросить предприятие на произвол, что приведет к его уничтожению.

Об этом заявил в комментарии азиатскому агентству деловых новостей Nikkei Asia Review руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Как отмечает издание, украинские регулирующие государственные органы под влиянием США задержали одобрение первоначальной заявки в 2017 году и возобновленную в 2019 году попытку (согласования в АМКУ сделки по покупке акций АО "Мотор Сич" в партнерстве с государственным оборонным конгломератом "Укроборонпром", - ред.).

"Выбор не легкий. Либо украинское правительство спасает "Мотор Сич", но рискует рассердить американцев, либо бросит "Мотор Сич" на произвол судьбы под давлением США, и рано или поздно, компания просто прекратит свое существование", - сказал аналитик, комментируя блокирование сделки по покупке акций АО "Мотор Сич" китайской Skyrizon.

Аналитик считает неприемлемым второй сценарий, учитывая потребность самой Украины в продукции "Мотор Сич" для поддержания собственной обороноспособности в условиях продолжающейся конфронтации с Россией, а также статус компании как работодателя примерно для 20 тыс. человек.

Издание напоминает, что, обновляя заявку на приобретение "Мотор Сич" в августе 2019 года, китайская сторона была готова передать государственному концерну "Укроборонпром" 25% акций предприятия. Но это предложение не получило поддержки со стороны регулирующих органов, и компания-акционер Skyrizon сообщила, что не может передать пакет акций "Укроборонпрому", поскольку он не выполнил свою часть сделки.

"Новая заявка, представленная вместе с DCH, кажется, имеет более высокие шансы", - отмечают аналитики Nikkei Asia Review.

Кроме того, агентство отмечает, что поддержка китайских инвесторов "Мотор Сич" со стороны DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского происходит на фоне того, что "Мотор Сич" продолжает еле сводить концы с концами из-за потери продаж в Россию, которая традиционно являлась ее основным рынком.

Мнение аналитиков Nikkei Asia Review о том, что украинская власть выберет вариант спасения, а не уничтожения "Мотор Сичи" поддерживают и другие эксперты.

Так, Алексей Кущ, киевский экономист из центра финансовых исследований Growford Institute, считает, что сейчас китайские инвесторы смогут, наконец, заняться развитием предприятия.

Напомним, 14 сентября Шевченковский районный суд Киева отказался снимать арест на акции АО "Мотор Сич". По словам адвокатов, своими решениями украинские суды содействуют блокированию работы предприятия, а также пытаются "заморозить" нынешнюю патовую ситуацию, что является систематическим нарушением прав акционеров.

Помимо этого, адвокаты отмечают, что надуманные уголовные дела и последовавшие за ними аресты акций имеют политическую и коррупционную подоплеку

В свою очередь, 4 сентября китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в 3,5 млрд долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:24
На два транша от МВФ Украина может не рассчитывать
12:58
МКМТ приняла правильное решение, закрыв рынок для некачественных китайских труб
12:51
Украина и Словакия будут поставлять газ по реверсу
12:31
Работа через систему Прозорро позволила Укроборонпрому найти 4,5 тыс. поставщиков
12:16
Voestalpine ввела в эксплуатацию новую МНЛЗ мощностью 1 млн тонн
12:02
Посредники создают дефицит на рынке с помощью лома Укрзализныци
11:43
В августе промпроизводство в Украине упало на 5,3%
11:34
НБУ ожидает дефицит бюджета на уровне 6-6,5% ВВП
11:25
В Украине ежемесячно придумывают что-то для роста цен на э/энергию – Интерпайп
11:17
Минторг США пошел на уступки производителям труб из Южной Кореи
11:03
ISD Dunaferr хочет отсудить у Таруты 1 млрд грн
10:49
ArcelorMittal перезапускает мощности в Бразилии
10:32
Из-за забастовки шахтеров КЖРК будет выведен в простой
10:15
Трамп заявил, что после выборов не будет мирной передачи власти
09:57
Канада расследует импорт арматуры из семи стран
09:29
В августе Китай импортировал максимальный объем алюминия за 11 лет
09:20
Американские металлурги наращивают загрузку мощностей
08:57
Бразилия установила ставку пошлины для украинских труб
08:02
Из-за коронавируса трудовые доходы в мире упали на 10,7%
23.09.20
18:05
Экономика Украины опять начала сваливаться в тень
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!