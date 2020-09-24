МКМТ приняла правильное решение, закрыв рынок для некачественных китайских труб Межведомственная комиссия по международной торговле приняла правильное решение введя пошлины на некачественные китайские трубы. Такое мнение в интервью отраслевому изданию OilPoint высказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам украинской промышленной компании "Интерпайп".



"Важно, что ввели пошлину не на всех китайцев, а на "плохих", - подчеркнул Д.Морозов. - Компании, которые работают не по стандарту, без сертификатов. Раньше был беспредел: привозили эти трубы с поддельными сертификатами и конкурировали с нашими трубами, которые прошли всю сертификационную процедуру и всевозможные контроли".



По оценкам Д.Морозова, до введения ограничений некачественная китайская продукция занимала до 14% украинского рынка бесшовных труб. Так, в прошлом году из Китая было импортировано 24 тыс. тонн бесшовных труб, из которых 22 тыс. тонн оказались низкого качества.



Он также обратил внимание на тот факт, что китайским трубным компаниям, которые придерживаются качественных показателей, дали право поставлять в Украину. "По китайскому кейсу МКМТ разобралась и сделала правильное решение. В Украине рынок открытий. Все, кто хочет, может поставлять. Здесь присутствуют и американские производители, и качественные китайские, например, группа компаний Tianjin Pipe Corporation (TPCO), а также компании Shanxi Fenglei Drilling Tools и DP-Master Manufacturing", - отметил топ-менеджер.



В то же время директор по экономике и финансам "Интерпайпа" подчеркнул, что украинских трубников на китайский рынок не пускают по политическим соображениям. "Они нам это прямо говорят: "Нам сказали сверху покупать китайское". Официальных документов нет, есть такое негласное правило. Вся управленческая вертикаль говорит, что мы никаких бумажек на пошлину не принимаем, но своим говорим не покупать их продукцию. И ты в суд не пойдешь, потому что официального подтверждения запрета нет", - рассказал Д.Морозов.



МинПром



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