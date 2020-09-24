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Украина и Словакия будут поставлять газ по реверсу

24.09.20 12:51 , РБК Украина
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Украина и Словакия работают над соглашением относительно реверсных поставок газа в Украину. Также есть договоренность относительно использования украинской ГТС. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой.

"Мы согласовали, что в октябре должны завершить работу над техническими вопросами для над имплементации этого соглашения. Мы также ценим ключевую роль Словакии в вопросе реверсных поставок газа в Украину", - сказал он.

По его словам, также договорились об использовании украинских транзитных мощностей. "Речь о комбинированных перевозках Азия - Европа", - уточнил он.

В.Зеленский подчеркнул, что "Северный поток-2" несет серьезные угрозы единству Европы. "Приятно видеть, что у нас общая позиция относительно энергетической безопасности", - сказал президент.

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины" обратилась к словацкому оператору Eustream с требованием предложить рынку мощности по импорту газа. Речь идет о точке "Ужгород/Велки Капушаны".

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