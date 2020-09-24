Посредники создают дефицит на рынке с помощью лома Укрзализныци

Посредники, участвуя в тендерах "Укрзализныци" и других госкорпораций и покупая у них металлолом, придерживают товар и таким образом создают искусственный дефицит на рынке. Такое мнение в интервью отраслевому изданию OilPoint высказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам украинской промышленной компании "Интерпайп".
"Сейчас посредники покупают лом, ждут, когда на рынке будет дефицит, поднимают цену и зарабатывают свою маржу, которая никакой выгоды не приносит ни госкомпаниям, ни промышленности", - сказал он.
По его словам, нужны механизмы, чтобы промышленность напрямую покупала металлолом госкомпаний без посредников. "На рынке металлолома Украины всегда дефицит, его постоянно не хватает. Так вот, эти посредники еще и искусственно создают дефицит", - отметил Д.Морозов.
Говоря о детенизации рынка металлолома, директор по экономике и финансам отметил, что компания ждет вступления в силу соответствующего закона. "Он нам позволит "спуститься" на уровень низовой заготовки лома. Сейчас же в этом сегменте отсутствуют прописанные правила, там процветают серые схемы, черный нал. Нам, как прозрачной компании, невозможно там конкурировать. Мы проигрываем по всем параметрам", - подчеркнул он.
Как сообщалось, во вторник Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило с предложением изменить порядок проведения аукционов государственных корпораций, главным образом "Укрзализныци", по продаже металлолома с целью приоритетного допуска к стратегическому сырью производителей металлургической продукции.