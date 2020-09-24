Посредники создают дефицит на рынке с помощью лома Укрзализныци Посредники, участвуя в тендерах "Укрзализныци" и других госкорпораций и покупая у них металлолом, придерживают товар и таким образом создают искусственный дефицит на рынке. Такое мнение в интервью отраслевому изданию OilPoint высказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам украинской промышленной компании "Интерпайп".



"Сейчас посредники покупают лом, ждут, когда на рынке будет дефицит, поднимают цену и зарабатывают свою маржу, которая никакой выгоды не приносит ни госкомпаниям, ни промышленности", - сказал он.



По его словам, нужны механизмы, чтобы промышленность напрямую покупала металлолом госкомпаний без посредников. "На рынке металлолома Украины всегда дефицит, его постоянно не хватает. Так вот, эти посредники еще и искусственно создают дефицит", - отметил Д.Морозов.



Говоря о детенизации рынка металлолома, директор по экономике и финансам отметил, что компания ждет вступления в силу соответствующего закона. "Он нам позволит "спуститься" на уровень низовой заготовки лома. Сейчас же в этом сегменте отсутствуют прописанные правила, там процветают серые схемы, черный нал. Нам, как прозрачной компании, невозможно там конкурировать. Мы проигрываем по всем параметрам", - подчеркнул он.



Как сообщалось, во вторник Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило с предложением изменить порядок проведения аукционов государственных корпораций, главным образом "Укрзализныци", по продаже металлолома с целью приоритетного допуска к стратегическому сырью производителей металлургической продукции.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



