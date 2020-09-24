Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине ежемесячно придумывают что-то для роста цен на э/энергию – Интерпайп

24.09.20 11:25
печать
размер текста:

В Украине каждый месяц власти принимают новые меры для того, чтобы повысить тарифы на электроэнергию для промышленности, поэтому сейчас украинская э/энергия самая дорогая в мире. Такое мнение в интервью отраслевому изданию OilPoint высказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам украинской промышленной компании "Интерпайп".

"Потребление снижается, а власти пытаются сделать все, чтобы оно снижалось и дальше. Это в корне неправильно. В такие времена, как сейчас, многие страны стараются, чтобы цена была ниже, чтобы на экспорт было проще поставить и можно было конкурировать там. У нас же наоборот — цена на электричество стабильно высокая и каждый месяц придумывают что-то новое, чтобы цена росла и дальше", - констатировал Д.Морозов.

По его словам, в Украине на сегодня самая высокая цена на электроэнергию. "Это факт, который подтвержден многими исследованиями. Наши партнеры французы говорят, что у них цена на электроэнергию в два раза ниже", - сообщил Д.Морозов, добавив, что за последние 4-5 месяцев власти перешли все красные линии и системно вводят новые правила на рынке, которые приводят к росту цены.

Топ-менеджер также раскритиковал повышение ночного тарифа на э/энергию в Украине. "Нужно стимулировать покупать ночью, поскольку загрузка системы минимальная. Зачем поднимать ночной тариф? Я не понимаю. Ну будем мы днем работать, будет еще больше система разбалансирована. Что дальше?", - подчеркнул он.

По его мнению, реальная цена на электроэнергию в Украине должна быть в диапазоне 1 гривна 10 копеек — 1 гривна 15 копеек вместо сегодняшних 1 гривни 40 копеек.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:43
В августе промпроизводство в Украине упало на 5,3%
11:34
НБУ ожидает дефицит бюджета на уровне 6-6,5% ВВП
11:17
Минторг США пошел на уступки производителям труб из Южной Кореи
11:03
ISD Dunaferr хочет отсудить у Таруты 1 млрд грн
10:49
ArcelorMittal перезапускает мощности в Бразилии
10:32
Из-за забастовки шахтеров КЖРК будет выведен в простой
10:15
Трамп заявил, что после выборов не будет мирной передачи власти
09:57
Канада расследует импорт арматуры из семи стран
09:29
В августе Китай импортировал максимальный объем алюминия за 11 лет
09:20
Американские металлурги наращивают загрузку мощностей
08:57
Бразилия установила ставку пошлины для украинских труб
08:02
Из-за коронавируса трудовые доходы в мире упали на 10,7%
23.09.20
18:05
Экономика Украины опять начала сваливаться в тень
17:50
В Украине критический уровень неоплаты за энергоносители
17:34
Иран хочет повысить добычу нефти
17:14
Спецразрешения на пользование недрами будут выдаваться через электронные торги
16:51
В 2021 году Украина начнет торговать парниковыми газами
16:29
Morgan Stanley не верит в получение Украиной транша от МВФ до конца года
16:10
В августе украинцы отнесли в банки 1,1 млрд грн
15:57
ЕС даст денег на энергопрограммы только при соблюдении трех условий
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!