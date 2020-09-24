В Украине ежемесячно придумывают что-то для роста цен на э/энергию – Интерпайп В Украине каждый месяц власти принимают новые меры для того, чтобы повысить тарифы на электроэнергию для промышленности, поэтому сейчас украинская э/энергия самая дорогая в мире. Такое мнение в интервью отраслевому изданию OilPoint высказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам украинской промышленной компании "Интерпайп".



"Потребление снижается, а власти пытаются сделать все, чтобы оно снижалось и дальше. Это в корне неправильно. В такие времена, как сейчас, многие страны стараются, чтобы цена была ниже, чтобы на экспорт было проще поставить и можно было конкурировать там. У нас же наоборот — цена на электричество стабильно высокая и каждый месяц придумывают что-то новое, чтобы цена росла и дальше", - констатировал Д.Морозов.



По его словам, в Украине на сегодня самая высокая цена на электроэнергию. "Это факт, который подтвержден многими исследованиями. Наши партнеры французы говорят, что у них цена на электроэнергию в два раза ниже", - сообщил Д.Морозов, добавив, что за последние 4-5 месяцев власти перешли все красные линии и системно вводят новые правила на рынке, которые приводят к росту цены.



Топ-менеджер также раскритиковал повышение ночного тарифа на э/энергию в Украине. "Нужно стимулировать покупать ночью, поскольку загрузка системы минимальная. Зачем поднимать ночной тариф? Я не понимаю. Ну будем мы днем работать, будет еще больше система разбалансирована. Что дальше?", - подчеркнул он.



По его мнению, реальная цена на электроэнергию в Украине должна быть в диапазоне 1 гривна 10 копеек — 1 гривна 15 копеек вместо сегодняшних 1 гривни 40 копеек.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



