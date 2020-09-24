Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В августе промпроизводство в Украине упало на 5,3%

24.09.20 11:43 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Промышленное производство в Украине в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года снизилось на 5,3%, тогда как в июле падение составило 4,2%, июне – 5,6%, мае – 12,2%, апреле – 16,2%, марте – 7,7%. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

С коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в августе 2020 года составило 4,2%, что лучше показателей предыдущих месяцев: 4,4% – в июле, 7,1% – в июне и 11,7% – в мае.

Госстат указывает, что к июлю этого года промышленное производство в августе сократилось на 3,5%, однако с учетом сезонной корректировки – на 0,1%.

В перерабатывающей промышленности в августе 2020 года к августу 2019 года падение ускорилось – до 7,7% с 6,6% в июле, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров оно замедлилось до 0,1% с 0,7%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксировано падение на 4,6% против роста на 0,7% в июле.

В целом за восемь месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,8%, в перерабатывающей промышленности – на 9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 5,3%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года снизилось на 4,2%, тогда как в июне падение составило 5,6%, мае – 12,2%, апреле – 16,2%, марте – 7,7%.

Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:34
НБУ ожидает дефицит бюджета на уровне 6-6,5% ВВП
11:25
В Украине ежемесячно придумывают что-то для роста цен на э/энергию – Интерпайп
11:17
Минторг США пошел на уступки производителям труб из Южной Кореи
11:03
ISD Dunaferr хочет отсудить у Таруты 1 млрд грн
10:49
ArcelorMittal перезапускает мощности в Бразилии
10:32
Из-за забастовки шахтеров КЖРК будет выведен в простой
10:15
Трамп заявил, что после выборов не будет мирной передачи власти
09:57
Канада расследует импорт арматуры из семи стран
09:29
В августе Китай импортировал максимальный объем алюминия за 11 лет
09:20
Американские металлурги наращивают загрузку мощностей
08:57
Бразилия установила ставку пошлины для украинских труб
08:02
Из-за коронавируса трудовые доходы в мире упали на 10,7%
23.09.20
18:05
Экономика Украины опять начала сваливаться в тень
17:50
В Украине критический уровень неоплаты за энергоносители
17:34
Иран хочет повысить добычу нефти
17:14
Спецразрешения на пользование недрами будут выдаваться через электронные торги
16:51
В 2021 году Украина начнет торговать парниковыми газами
16:29
Morgan Stanley не верит в получение Украиной транша от МВФ до конца года
16:10
В августе украинцы отнесли в банки 1,1 млрд грн
15:57
ЕС даст денег на энергопрограммы только при соблюдении трех условий
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!