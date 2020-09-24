Из-за забастовки шахтеров КЖРК будет выведен в простой ПАО "Кривбассжелезрудком" в связи с трехнедельной забастовкой горняков и блокировкой производства выведет предприятие в длительный простой и сократит штат сотрудников, сказано в официальном заявлении предприятия.



В ПАО отметили, что с начала акции протеста, объявленной некоторыми работниками шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская", руководство "Кривбассжелезрудком" принимало все меры для разрешения ситуации, "несмотря на то что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми".



В частности, были проведены переговоры с представителями митингующих, предложены различные варианты повышение заработной платы, подготовлен и подписан Меморандум о взаимопонимании и выполнения встречных требований между администрацией и работниками ПАО "Кривбассжелезрудком", направленных на устранение причин и последствий, которые могут возникнуть в связи с пребыванием шахтеров под землей после окончания рабочей смены.



Во исполнение Меморандума администрация "Кривбассжелезрудком" с 1 сентября 2020 года повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий. Отдельным приказом также был дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%. Дополнительно всем работникам предприятия предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов на 10% с 1 октября.



"Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников "Кривбассжелезрудком" все еще остается под землей. Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, которые остаются в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров. Правление комбината обращалось ко всем компетентным государственным регулирующим органам и профсоюзам с просьбой посодействовать тому, чтобы вывести людей на поверхность, но и это не привело к какому-либо результату", - сказано в заявлении.



Учитывая, что в течение трех недель со стороны трудового коллектива с участием профсоюзов так и не были предприняты меры по решению трудового спора в соответствии с нормами действующего законодательства, все попытки администрации достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, производственные мощности предприятия остаются незаконно заблокированными, правление предприятия обратится с заявлением в правоохранительные органы с просьбой в рамках действующего законодательства и предоставленных им полномочий принудительно прекратить нарушение законодательства, блокирующее производственный процесс и имущество предприятия, а также дать правовую оценку действиям лиц, проводящим противоправную деятельность по отношению к предприятию или тем, кто подстрекает к противоправной деятельности, в том числе с использованием СМИ.



Для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования, предупреждения негативного воздействия на окружающую среду будут начаты мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою. Также в связи с вынужденной остановкой производства будет сокращен штат.



Администрация комбината также предупреждает, что в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья.



"Дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров, в результате чего администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" вынуждена объявить о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой", - сказано в заявлении.



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