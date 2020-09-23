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Экономика Украины опять начала сваливаться в тень

23.09.20 18:05 , РБК Украина
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Уровень теневой экономики в первом квартале 2020 году составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 2 процентных пункта больше показателя 2019 года.

Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики.

Как отмечается в отчете, опыт предыдущих кризисов свидетельствует об ожиданиях увеличения уровня теневой экономики, поскольку в условиях значительной неопределенности бизнес стремится уменьшить риски потери ресурсов.

"Так, произошло ожидаемое уменьшение деловой и инвестиционной активности (как внутри страны, так и за ее пределами). Существенно возросли убытки в экономике. Но, именно необычный характер кризиса, вызванного распространением пандемии и введением карантинных мероприятий, определил нетипичный характер динамики теневой экономики с так называемыми секторальными особенностями", - говорится в отчете.

Три из четырех методов, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, зафиксировали такие данные: метод "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" - 29% от объема официального ВВП; электрический метод - 27% от объема официального ВВП); монетарный метод - 29% от объема официального ВВП).

Вместе с тем метод убыточности предприятий показал увеличение уровня теневой экономики до 38% от объема официального ВВП.

Как сообщалось, по предварительным данным, уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 процентных пункта меньше показателя 2018 года.

МинПром

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