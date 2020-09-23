Экономика Украины опять начала сваливаться в тень Уровень теневой экономики в первом квартале 2020 году составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 2 процентных пункта больше показателя 2019 года.



Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики.



Как отмечается в отчете, опыт предыдущих кризисов свидетельствует об ожиданиях увеличения уровня теневой экономики, поскольку в условиях значительной неопределенности бизнес стремится уменьшить риски потери ресурсов.



"Так, произошло ожидаемое уменьшение деловой и инвестиционной активности (как внутри страны, так и за ее пределами). Существенно возросли убытки в экономике. Но, именно необычный характер кризиса, вызванного распространением пандемии и введением карантинных мероприятий, определил нетипичный характер динамики теневой экономики с так называемыми секторальными особенностями", - говорится в отчете.



Три из четырех методов, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, зафиксировали такие данные: метод "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" - 29% от объема официального ВВП; электрический метод - 27% от объема официального ВВП); монетарный метод - 29% от объема официального ВВП).



Вместе с тем метод убыточности предприятий показал увеличение уровня теневой экономики до 38% от объема официального ВВП.



Как сообщалось, по предварительным данным, уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 процентных пункта меньше показателя 2018 года.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



