В Украине критический уровень неоплаты за энергоносители Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности во время заседания во главе с секретарем СНБО Алексеем Даниловым обсудили состояние подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону и функционирование рынков электроэнергии и природного газа в Украину.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба Совбеза.



"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел заседание Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. Участники заседания рассмотрели проблемные вопросы состояния подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2020/2021 гг, а также функционирование рынков электрической энергии и природного газа и обсудили пути совершенствования их работы", - говорится в сообщении.



По словам А.Данилова, Стратегией национальной безопасности предусмотрено разработать и утвердить ряд стратегий в приоритетных сферах жизнедеятельности и развития Украины.



В этом контексте он подчеркнул, что Совет экспертов должен стать площадкой, на которой будут сформулированы основные положения Стратегии энергетической безопасности и определены инструменты для достижения конкретных результатов ее реализации.



Кроме того, Совет экспертов должен приобщиться к разработке стратегий экономической безопасности, экологической безопасности и адаптации к изменению климата, кибербезопасности Украины.



Как отмечается, А.Данилов обратил внимание участников заседания на "критическую ситуацию" в энергетической сфере. По его словам, "система управления разбалансирована и руководствуется в "ручном" режиме, существует серьезный кризис неплатежей, финансовое состояние предприятий сложное". "Все это может привести к очень опасным последствиям", - цитирует А.Данилова пресс-служба.



Отмечается, что участники заседания подробно обсудили положение дел на рынке электроэнергии и подготовку предприятий ТЭК к отопительному сезону. По итогам обсуждения Кабинету министров, отдельным министерствам и ведомствам будут внесены рекомендации о принятии мер к стабилизации ситуации в отрасли, в частности наработке решений по улучшению финансового состояния предприятий, решению проблемы неплатежей и устранению небалансов на рынке электроэнергии.



Секретарь СНБО Украины также отметил, что Аппарат Совета должен получать верифицированную информацию о балансе производства и финансовом состоянии энергетической отрасли для информирования президента Украины.



Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности предложил провести отдельное заседание для детального обсуждения ситуации на рынке природного газа, сообщили в пресс-служб.



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