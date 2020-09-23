Иран хочет повысить добычу нефти Высокопоставленный член Совета по целесообразности Ирана подчеркнул способность страны производить 8,5 млн баррелей нефти.



"Возможности Ирана по добыче нефти очень высоки, и мы можем увеличить суточную добычу нефти до 8,5 млн баррелей", - сказал Али Ака Мохаммади.



Он добавил, что контракты, подписанные недавно между Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) и 17 компаниями по разведке и добыче, добавят 1 млн. баррелей нефти к производственным мощностям страны, сообщает Fars News.



В своем соответствующем выступлении в прошлом месяце министр нефти Ирана Бижан Зангене подчеркнул, что Вашингтону не удалось остановить энергетическую и нефтяную деятельность Исламской Республики, несмотря на односторонние санкции, введенные против страны.



"Санкции не являются постоянными. Нам необходимо увеличить наши мощности по добыче нефти, чтобы мы могли вернуться на рынок с мощью", - сказал Б.Зангене, выступая на церемонии начала поставок газа в 77 иранских деревень.



Он подтвердил важность увеличения мощностей по добыче нефти для Ирана и сказал: "Делая это, мы вернем долю Ирана на мировом рынке".



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