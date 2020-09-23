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Спецразрешения на пользование недрами будут выдаваться через электронные торги

23.09.20 17:14 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров на заседании в среду, 23 сентября, утвердил обновленный Порядок проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами, а также новую Методику расчета начальной стоимости спецразрешений на пользование недрами. Об этом сообщает Государственная служба геологии и недр, передает БизнесЦензор.

В частности, новый Порядок утверждает на постоянной основе реализацию спецразрешений путем проведения электронных торгов.

"Открытые электронные торги позволяют ликвидировать субъективный фактор в выдаче лицензии, победителя аукциона определяет система "Prozorro.Продажи", им становится тот участник, который предложил за лот самую высокую цену, а за ходом соревнований в режиме реального времени может наблюдать любой", – напомнил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Согласно утвержденной новой методике, теперь начальная цена спецразрешения будет формироваться, исходя из объективных показателей стоимости запасов и ресурсов полезных ископаемых месторождения или участка недр.

"Логика новой Методики заключается в отказе от использования субъективных данных, которыми можно манипулировать и достоверность которых трудно проверить, таких, как эксплуатационные расходы, капитальные вложения, годовой доход предприятия. Расчет производится исключительно на основе объективных данных: наличие ресурсов и запасов по конкретному месторождению или участку недр и фиксированной цены единицы товарной продукции, для всех субъектов хозяйствования на всей территории Украины", – пояснил Р.Опимах.

МинПром

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