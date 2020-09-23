Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В 2021 году Украина начнет торговать парниковыми газами

23.09.20 16:51 , Экономическая правда
печать
размер текста:

Правительство приняло ряд решений, направленных на улучшение механизмов мониторинга и оценки воздействия на окружающую среду, в частности, по поводу запуска национального рынка торговли квот парниковыми газами с 2021 года.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания правительства.

Д.Шмыгаль сообщает, что запуск рынка - это не только выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, но и требование времени.

"Если Украина своевременно не введет систему учета по выбросу газов, то может пострадать бизнес, который будет платить дополнительные налоги для экспорта своей продукции", - объясняет глава правительства.

Для защиты окружающей среды Кабмин поддержал также следующие решения.

Утверждена европейская норма - порядок принятия решения об осуществлении трансграничной оценки воздействия на окружающую среду.

Создана межведомственная комиссия по вопросам изменения климата и сохранения озонового слоя. Ожидается, что это увеличит возможности органов государственной власти в формировании политики по противодействию изменениям климата.

Одобрены два законопроекта, которыми правительство предлагает присоединиться к Протоколу об устойчивом развитии сельского хозяйства и сельской местности к Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:34
Иран хочет повысить добычу нефти
17:14
Спецразрешения на пользование недрами будут выдаваться через электронные торги
16:29
Morgan Stanley не верит в получение Украиной транша от МВФ до конца года
16:10
В августе украинцы отнесли в банки 1,1 млрд грн
15:57
ЕС даст денег на энергопрограммы только при соблюдении трех условий
15:48
Укрэксимбанк докапитализируют на 6,8 млрд грн
15:31
МВФ хочет установить цену на выбросы CO2 для основных стран-загрязнителей
15:07
Российские нефтяные компании решили обложить повышенными налогами
14:59
Завод Мечела оштрафован на 2 млн долл за сброс отходов в реку
14:43
Автогаз в Украине опять начал дорожать
14:21
По просьбе УАВтормета НАПК займется законом об управлении отходами
14:05
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
13:54
Украинцы ощутят экономическое восстановление до конца года - Зеленский
13:42
Китай обещает к 2060 году нулевой уровень выбросов
13:31
Ferrexpo увеличила производство окатышей
13:08
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
12:54
В августе банки Украины хорошо заработали
12:37
В январе-августе Украина сократила экспорт агропродукции
12:26
Зеленский поручил достроить два энергоблока ХАЭС
12:09
CSN Mineracao выходит на IPO и расширяет мощности
22.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!