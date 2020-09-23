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Morgan Stanley не верит в получение Украиной транша от МВФ до конца года

23.09.20 16:29 , Экономическая правда
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Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долл. выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом.

Об этом говорится в материалах аналитиков инвестбанка Morgan Stanley, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время аналитики считают, что планы Кабмина профинансировать большую часть дефицита в бюджете-2021 за счет размещения ОВГЗ слишком завышены и это подталкивает Украину к сотрудничеству с МВФ.

В Morgan Stanley считают, что проблемы с внутренним финансированием дефицита могут привести к необходимости увеличения его внешнего финансирования в разы.

"Чистая эмиссия ОВГЗ на весь год потребует среднемесячной чистой эмиссии в 17 млрд грн, что гораздо выше текущего уровня. С начала этого года чистая эмиссия ОВГЗ составила лишь 31 млрд грн", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что срок обращения этих облигаций сильно упал, а доля нерезидентов на внутреннем рынке заимствований продолжает сокращаться.

"Такая ситуация повышает вероятность внешнего финансирования, но текущая программа с МВФ уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра. Morgan Stanley напоминает, что эта ситуация типична для Украины: пять предыдущих программ с фондом были профинансированы лишь на 40%" , - говорится в сообщении.

При этом, аналитики не исключают еще одного выпуска еврооблигаций Украины в 2020 году, но при наличии такой возможности на рынке.

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