Morgan Stanley не верит в получение Украиной транша от МВФ до конца года Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долл. выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом.



Об этом говорится в материалах аналитиков инвестбанка Morgan Stanley, передает "Интерфакс-Украина".



В то же время аналитики считают, что планы Кабмина профинансировать большую часть дефицита в бюджете-2021 за счет размещения ОВГЗ слишком завышены и это подталкивает Украину к сотрудничеству с МВФ.



В Morgan Stanley считают, что проблемы с внутренним финансированием дефицита могут привести к необходимости увеличения его внешнего финансирования в разы.



"Чистая эмиссия ОВГЗ на весь год потребует среднемесячной чистой эмиссии в 17 млрд грн, что гораздо выше текущего уровня. С начала этого года чистая эмиссия ОВГЗ составила лишь 31 млрд грн", - подчеркивают аналитики.



Они добавляют, что срок обращения этих облигаций сильно упал, а доля нерезидентов на внутреннем рынке заимствований продолжает сокращаться.



"Такая ситуация повышает вероятность внешнего финансирования, но текущая программа с МВФ уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра. Morgan Stanley напоминает, что эта ситуация типична для Украины: пять предыдущих программ с фондом были профинансированы лишь на 40%" , - говорится в сообщении.



При этом, аналитики не исключают еще одного выпуска еврооблигаций Украины в 2020 году, но при наличии такой возможности на рынке.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



