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В августе украинцы отнесли в банки 1,1 млрд грн

23.09.20 16:10 , Укринформ
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За август 2020 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выросла на 1,1 млрд грн, до 554,5 млрд грн. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

По состоянию на 1 сентября 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов достигла 554,5 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем на 1 августа этого года (553,4 млрд грн).

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября 2020 года вклады в национальной валюте составили 318,7 млрд грн; вклады в иностранной валюте - 235,8 млрд грн. Вклады 98,1% вкладчиков в банках-участниках ФГВФЛ не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов - 218,7 млрд грн. Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 4,1%, а сумма их вкладов на 1 сентября 2020 года составила 41,1 млрд грн (7,4% от общей суммы вкладов).

Как сообщалось, вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии ФГВФЛ с 1 января 2017 года.

МинПром

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