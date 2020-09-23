ЕС даст денег на энергопрограммы только при соблюдении трех условий ЕС предлагает заложить в госбюджет Украины финансирование Фонда энергоэффективности, закрыть программу "Теплые кредиты" как неактуальную и считать ОСМД основой реформ в области энергоэффективности. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас на тематической сессии в Укринформе "Реформа энергоэффективности в Украине и международный опыт энергомодернизации многоэтажных домов".



"Во-первых, нам жаль, что проект Государственного бюджета на 2021 год не предусматривает ассигнований на Фонд энергоэффективности. Мы верим, что парламент будет действовать ответственно и выделит надлежащие суммы в пользу Фонда. Я хотел бы напомнить, что Фонд должен получать регулярное и стабильное финансирование от украинского государства, в частности на следующий год, согласно нашим действующим соглашениям", - сказал М.Маасикас.



Он также отметил, что программа "Теплые кредиты" для ОСМД не имеет смысла. Ее наличие не только создает излишнюю конкуренцию, но и свидетельствует о неэффективности использования государственных и донорских денег. "Окончательный вариант государственного бюджета на 2021 год должен четко указать, что программа «Теплые кредиты» для ОСМД продолжаться не будет", - заявил глава представительства ЕС в Украине.



В то же время он предостерег относительно принятия законопроекта №2458 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг". По словам М.Маасикаса, Украина создала надежную правовую базу в сфере энергоэффективности, наделив полномочиями нового клиента - объединение совладельцев многоквартирных домов.



"Попытки обойти законодательную базу после такого успешного старта должны прекратиться. В центре законодательства о жилищно-коммунальных услугах должен быть украинский потребитель. По нашему убеждению, законопроект 2458 может серьезно навредить газовому рынку и негативно сказаться на реализации мероприятий по энергоэффективности, заставив украинцев платить за них дважды", - сказал М.Маасикас и призвал украинских политиков согласовать национальное законодательство с подходом ЕС.



Он отметил, что помощь ЕС в размере 100 млн евро на гранты и техническую помощь Фонда энергоэффективности является одной из крупнейших инициатив ЕС в Украине и что там "могли бы рассмотреть возможность предоставления дальнейшей поддержки Фонду, чтобы увидели, что эти цели полностью разделяет правительство".



По мнению М.Маасикаса, энергоэффективность является ключевым условием для достижения Украиной энергетической независимости, ведь ежегодно около 50% энергии для отопления жилья в Украине теряется, а жилой сектор потребляет в три-четыре раза больше энергии, чем соседние страны ЕС.



"Во-первых, если бы Украина достигла уровня энергопотребления наименее энергоэффективной страны ЕС, она бы стала энергонезависимой. Во-вторых, энергоэффективность помогает семьям экономить деньги на счетах за энергию и создавать лучшие условия жизни. В-третьих, энергоэффективность позволит государству уменьшить субсидии на оплату энергии, потребленной населением, и направить капитал на другие важные сферы, такие как здравоохранение и образование. Наконец, энергоэффективность, и в частности Фонд, будут играть важную роль в стабилизации украинской экономики после текущего кризиса, поскольку энергоэффективность - это новый рынок для страны, на котором создается новый бизнес и новые рабочие места", - подчеркнул глава представительства ЕС в Украине.



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