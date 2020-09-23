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Автогаз в Украине опять начал дорожать

23.09.20 14:43 , enkorr
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Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 23 сентября повысили стоимость автогаза на 5–20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 11–15 коп./л, до 11,57–11,60 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Житомирской области, где группа увеличила цены на 30–60 коп./л — до 10,85–11,15 грн/л. В Черкасской и Винницкой областях продукт подорожал на 45 коп./л, в остальных регионах — на 10–35 коп./л.

На станциях Motto в Киевской, Донецкой и Черкасской областях цена автогаза выросла на 10 коп./л, до 11,38–11,68 грн/л. При этом средняя розничная цена ресурса поднялась на 5 коп./л, до 11,66 грн/л.

Автогаз на столичной сети KLO подорожал на 18 коп./л, до 12,47 грн/л.

В то же время сеть станций "Авантаж" повысила цены на автогаз на 20 коп./л, до 11,45 грн/л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 23 сентября составила 12,02 грн/л (+3 коп./л).

МинПром

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