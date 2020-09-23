По просьбе УАВтормета НАПК займется законом об управлении отходами

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало антикоррупционную экспертизу законопроекта №2207-1-д "Об управлении отходами" в ответ на запрос Украинской ассоциации вторичных металлов.
Копию ответа НАПК УАВтормет опубликовала в своем телеграм-канале.
Ранее в своем обращении кНАПКассоциация обратила внимание на то, что законопроект "Об управлении отходами" предлагает кардинальное усиление регуляторного влияния на предприятия, что противоречит курсу Украины на дерегуляцию и упрощение условий ведения бизнеса.
В частности, документ вновь вводит разрешительный принцип работы и предлагает обязать ломозаготовителей получать разрешения, уведомления, выводы для различных операций с металлоломом, даже таких незначительных как перемещение продукции.
УАВтормет считает, что эти нормы несут высокие коррупционные риски и могут негативно повлиять на работу отрасли.