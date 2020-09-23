По просьбе УАВтормета НАПК займется законом об управлении отходами Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало антикоррупционную экспертизу законопроекта №2207-1-д "Об управлении отходами" в ответ на запрос Украинской ассоциации вторичных металлов.



Копию ответа НАПК УАВтормет опубликовала в своем телеграм-канале.



Ранее в своем обращении к НАПК ассоциация обратила внимание на то, что законопроект "Об управлении отходами" предлагает кардинальное усиление регуляторного влияния на предприятия, что противоречит курсу Украины на дерегуляцию и упрощение условий ведения бизнеса.



В частности, документ вновь вводит разрешительный принцип работы и предлагает обязать ломозаготовителей получать разрешения, уведомления, выводы для различных операций с металлоломом, даже таких незначительных как перемещение продукции.



УАВтормет считает, что эти нормы несут высокие коррупционные риски и могут негативно повлиять на работу отрасли.



МинПром







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