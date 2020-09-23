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Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа

23.09.20 14:05 , Бизнес Цензор
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НАК "Нафтогаз Украины" в мае передал 1,09 млрд куб. м газа в подземные хранилища дочернего предприятия АО "Укртрансгаз". Об этом говорится в отчете "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

В 2013 году АО "Укртрансгаз" предъявил иск против "Нафтогаза" в Хозяйственном суде Киева о взыскании 4,75 млрд куб. м газа в газотранспортную систему, отобранный без достаточных юридических оснований. Иск был удовлетворен в 2013 году, и позже оставлен без изменений апелляционной и кассационной инстанциями.

В 2015 году "Нафтогаз" подал представление о пересмотре этого решения в Хозяйственный суд Киева в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, и последний прекратил производство по этому представлению до завершения рассмотрения связанных исков, рассмотрение которых сейчас также остановлено.

В то же время решение Хозяйственного суда Киева вступило в силу в 2018 году о передаче 1,09 из 4,75 млрд куб.м газа. "Нафтогаз" создал обеспечение по выполнению этого решения в составе прочих операционных расходов в 2018 году. В мае 2020 за счет созданного обеспечения Компания осуществила передачу 1,09 млрд куб.м газа в подземные газохранилища АО "Укртрансгаз" на сумму 7,164 млрд грн.

МинПром

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