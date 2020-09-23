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Китай обещает к 2060 году нулевой уровень выбросов

23.09.20 13:42
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Китай активизирует реализацию мер в рамках Парижских соглашений по климату, достигнет пиковых показателей по выбросам углекислого газа к концу десятилетия, но к 2060 году выйдет на нулевой уровень выбросов. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на 75-й Генеральной ассамблее ООН, сообщает "Коммерсант".

В своем выступлении председатель КНР отметил, что пандемия коронавируса напомнила человечеству, что оно должно "осуществить зеленую революцию и активнее работать над созданием экологического пути развития и жизни, сохранением окружающей среды, чтобы сделать Мать Землю лучшим местом для всех". По его словам, основные вехи пути к этому наметило Парижское соглашение по климату. Китай, подчеркнул господин Си, повысит свои обязательства в рамках этого соглашения, приняв более эффективные меры. "Мы намерены достичь пика выбросов CO2 до 2030 года и достичь углеродной нейтральности до 2060 года",— заявил он.

В настоящее время Китай является крупнейшим источником вредных выбросов, он использует больше угля, чем весь остальной мир в целом. До сих пор власти Китая брали обязательства достичь пика по выбросам не ранее 2030 года.

Мировые политики и эксперты положительно отреагировали на новые обязательства Китая. Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс в своем Twitter приветствовал заявление Си Цзиньпина, отметив, что "нам нужны решительные действия каждой страны, чтобы удерживать температуры под контролем, решать проблему изменения климата и сохранить возможность жизни на Земле". Исполнительный директор Greenpeace Дженнифер Морган также в Twitter заявила, что обязательства, взятые на себя Китаем,— "это важный сигнал того, что проблема глобального потепления и меры по ее решению стоят на первом месте в повестке дня китайского руководства". Теперь, по ее словам, "главное — перейти от этого заявления к конкретным действиям, чтобы внутренние решения Китая соответствовали этим обязательствам".

МинПром

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