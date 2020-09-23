Ferrexpo увеличила производство окатышей Группа Ferrexpo в январе-августе 2020 года нарастила суммарное производство окатышей на 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 7,36 млн т. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



За 8 месяцев компания увеличила выпуск концентрата на 4,5% – до 9,23 млн т.



В августе компания произвела 980 тыс. т окатышей и 1,19 млн т концентрата, тогда как в июле – 780 тыс. т окатышей и 1,04 млн т концентрата.



Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером железорудных окатышей среди постсоветских стран. Ее текущие активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.



По итогам 2019 года компания увеличила выпуск окатышей на 0,8% по сравнению с предыдущим годом – до 10,5 млн т. Объем продаж за год составил 10,3 млн т. Это несколько больше, чем в 2018-м (10,2 млн т).



Ferrexpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежат 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



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