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Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии

23.09.20 13:08 , ГМК Центр
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Компания Corinth Pipeworks (Греция) стала первым безуглеродным производителем стальных труб для энергетического сектора в мире.

Об этом говорится в заявлении на сайте предприятия.

Corinth Pipeworks в мае заявила о намерении достигнуть безуглеродного производства стали в течение года. Для этого в 2019 году компания заключила контракт с поставщиком электроэнергии Public Power Corporation, чтобы обеспечить потребности завода в городе Фисба (Греция) в электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии.

Согласно Corinth Pipeworks электроэнергия составляет 91% от энергопотребностей предприятия. Компания ранее заявила, что провела ряд энергосберегающих мероприятий.

Напомним, что тем временем Еврокомиссия предлагает сократить выбросы парниковых газов на территории ЕС на 55% к 2030 году. На данный момент официальная цель в рамках European Green Deal составляет 40%.

Международная консалтинговая компания Roland Berger оценивает переход европейских металлургов на "зеленое" производство стали в ЕС в 100 млрд евро к 2050 году.

МинПром

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