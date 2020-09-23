В августе банки Украины хорошо заработали В августе 2020 года прибыль украинских банков составила 4,252 млрд грн. Банковская система остается прибыльной второй месяц подряд после полученных в июне убытков на сумму 5,174 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.



По данным НБУ, в январе-августе 2020 года прибыль украинских банков составила 32,641 млрд грн, что на 26,3% меньше, чем годом ранее (44,294 млрд грн).



Доходы банков за январь-август 2020 года составили 168,992 млрд грн, тогда как расходы 136,351 млрд грн.



С начала года банки сформировали 20,403 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году - 7,980 млрд грн.



Напомним, в январе-июле 2020 года прибыль украинских банков составила 28,389 млрд грн, что на 22,7% меньше, чем годом ранее (36,727 млрд грн).



Как сообщалось, четыре банка государственного сектора в первом полугодии 2020 года получили прибыль в раз мере 16,15 млрд грн, что на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (19,55 млрд грн).



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