CSN Mineracao выходит на IPO и расширяет мощности Правление бразильской металлургической компании Companhia Siderurgica Nacional (CSN) одобрило решение о выводе на IPO своего железорудного подразделения CSN Mineracao, которое является вторым по величине производителем ЖРС в стране.



В конце августа компания привлекла для организации IPO местные и американские банки Bank of America, XP Inc, Banco BTG Pactual SA и Morgan Stanley. Сроки проведения операции пока не определены, но CSN планирует выручить за акции своего подразделения порядка 10 млрд реалов (1,8 млрд долл.).



Как сообщает компания, эти средства будут использованы для финансирования программы расширения мощностей по производству ЖРС. В нее входят четыре проекта совокупной стоимостью около 5,8 млрд долл.



Благодаря их реализации CSN собирается увеличить добычу руды от 33 млн т в год в настоящее время до 108 млн т в год к 2033 г. При этом максимальное содержание железа в готовом продукте возрастет от 62 до 67%.



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