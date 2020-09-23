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Eurofer хочет расследовать импорт г/к рулона из Турции
23.09.20 11:31 , МеталлТорг
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Европейская ассоциация стали (Eurofer) подала заявку на антидемпинговое расследование в отношении горячекатаных рулонов из Турции в прошлую пятницу (18 сентября). Об этом пишет Yieh.com. После принятия заявки и подтверждения факта демпинга пошлина может быть введена задним числом в течение трех месяцев до вступления в силу временных антидемпинговых мер.
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