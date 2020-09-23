Eurofer хочет расследовать импорт г/к рулона из Турции Европейская ассоциация стали (Eurofer) подала заявку на антидемпинговое расследование в отношении горячекатаных рулонов из Турции в прошлую пятницу (18 сентября). Об этом пишет Yieh.com. После принятия заявки и подтверждения факта демпинга пошлина может быть введена задним числом в течение трех месяцев до вступления в силу временных антидемпинговых мер.



Предварительные меры должны были быть объявлены 23 декабря этого года и вступят в силу 14 января 2021 года, а это означало, что дата введения должна быть отсчитана до середины октября.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



