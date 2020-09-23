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Укравтодор отрапортовал о более 2 тыс. км восстановленных дорог

23.09.20 11:12 , Укринформ
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Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) уже восстановило более 2 тысячи километров дорог. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Фейсбуке.

"В верхнем слое покрытия Службы автомобильных дорог Укравтодора завершили устройство 2022 км дорог, еще 800 км дорог - выполнены в выравнивающем слое", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" объясняют, что устройства верхнего слоя - финишный этап ремонта дороги. До этого на отремонтированных участках сняли старый асфальт, переобустроили основу дорожной одежды и устроили 1-2 слоя дорожного покрытия. Это самые дорогие и самые тяжелые этапы текущего среднего и капитального ремонтов.

После этого на дорогах будет нанесена разметка, устроена обочина и остановки, установлены дорожные знаки и барьерное ограждение. Затем происходит проверка качества работ и при отсутствии замечаний - участки сдаются в эксплуатацию. Зафиксированные недостатки подрядчики обязаны исправлять за свой счет.

Лидерами по объему восстановления дорог являются: Закарпатская область - 223,5 км; Харьковская область - 221,2 км; Запорожская область - 168,8 км; Сумская область - 149,9 км; Луганская область - 133 км; Львовская область - 130,1 км.

Как сообщалось, в 2020 году "Укравтодор" планирует построить или отремонтировать 4200 км дорог государственного и 2500 км дорог местного значения.

МинПром

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