Метзаводы должны получить приоритет при покупке лома у госкорпораций Объединение предприятий "Укрметаллургпром" предлагает изменить порядок проведения аукционов государственных корпораций, главным образом "Укрзализныци" (УЗ), по продаже металлолома с целью приоритетного допуска к стратегическому сырью производителей металлургической продукции.



Как сообщил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков в ходе состоявшегося во вторник рабочего совещания по повышению эффективности реализации металлолома "Укрзализныци" под председательством первого замминистра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича, это должно быть квалификационным условием в тендерной документации.



При этом в отраслевом объединении предлагают, чтобы потенциальный участник таких торгов дополнительно подавал копию аттестата специализированного перерабатывающего метпредприятия, а также письмо-обязательство руководителя этого предприятия с заверением использовать покупаемый металлоломом исключительно в производственных целях.



В случае если такой лот не будет продан с первой попытки, то "Укрзализныця" будет иметь право его продать на повторных торгах любому покупателю.



"Согласно закону о металлоломе, а также с точки зрения экономической безопасности страны, металлургические предприятия должны обеспечиваться ломом. Металлурги должны иметь приоритетное право на покупку металлолома, который реализуют госкорпорации, прежде всего УЗ", - отметил Каленков.



Кроме того, по его словам, значительным препятствием для активной реализации металлолома "Укрзализныцей" является роль набсовета компании, который часто проявляет нерешительность и затягивает процедуру оценки и продажи лома. Поэтому, чтобы снизить роль набсовета УЗ в процедуре продажи лома, в Кабинете министров готовятся внести изменения в постановление №1054 от 22 ноября 2017 года. В "Укрметаллургпроме" полагают, что это позволит не только разблокировать продажи лома, но и существенно увеличить объемы выставляемого на тендера металлолома.



В свою очередь первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович отметил, что в УЗ услышали пожелания металлургов. "Подсказывайте им при подготовке тендерных процедур. Со стороны министерства возражений нет", - сказал он.



Ранее "Укрметаллургпром" выразил крайнюю обеспокоенность допуском посредников на торги "Укрзализныци" по продаже лома черных металлов. В частности, 11 августа 2020 года в электронной системе "ProZorro.Продажи" был проведен ряд аукционов по реализации металлолома, часть из которых выиграли неизвестные компании-посредники.



При этом изначально УЗ организовывала продажу металлолома с целью снижения дефицита стратегического сырья на рынке Украины, а Кабинет министров еще в 2017 году с возобновлением УЗ долгого перерыва торгов металлоломом после отдал протокольное поручение набсовету компании рассмотреть вопрос реализации запасов металлолома с преимущественным правом закупки данного ресурса метпредприятиями страны.



В свою очередь украинская промышленная компания "Интерпайп" также заявила о скупке компаниями-посредниками на аукционах УЗ крупных партий лома черных металлов. При этом "Интерпайп" выступил категорически против практики допуска трейдеров к металлоломным торгам "Укрзализныци".



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