ЕЭК решил ввести антидемпинг на импорт алюминиевой ленты из двух стран Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение ввести антидемпинговую меру в отношении алюминиевой ленты, импортируемой из Азербайджана и Китая. Для китайской продукции размер антидемпинговой пошлины составляет 13,14%, для азербайджанской - 16,18%. Срок действия меры - 5 лет, сообщает пресс-служба ЕЭК.



"Ожидается, что имеющиеся свободные производственные мощности Евразийского экономического союза - а сегодня это 7 предприятий - при выравнивании уровня конкуренции благодаря введению меры полностью обеспечат потребности рынка. Подпадающая под действие антидемпинговой пошлины алюминиевая лента используется, в частности, в строительной индустрии, в электротехнике, а также при изготовлении холодильных установок, теплообменников, радиаторов, жалюзи и рифленых листов для напольных покрытий. При этом мера не коснётся продукции, предназначенной для производства алюминиевых банок", - говорится в сообщении.



Решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. Антидемпинговое расследование в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР было начато 7 мая 2019 года по результатам рассмотрения заявления, поданного Объединением производителей, поставщиков и потребителей алюминия".



Напомним, под расследование попала алюминиевая лента толщиной более 0,2 мм, но менее 3 мм, с покрытием или без, предназначенная для любых целей, кроме изготовления алюминиевых банок. Классифицируется кодами 7606 11 9 100, 7606 12 2 009, 7606 12 9 209 ТН ВЭД ЕАЭС.



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