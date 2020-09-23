Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЕЭК решил ввести антидемпинг на импорт алюминиевой ленты из двух стран

23.09.20 10:43 , МеталлСервис
печать
размер текста:

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение ввести антидемпинговую меру в отношении алюминиевой ленты, импортируемой из Азербайджана и Китая. Для китайской продукции размер антидемпинговой пошлины составляет 13,14%, для азербайджанской - 16,18%. Срок действия меры - 5 лет, сообщает пресс-служба ЕЭК.

"Ожидается, что имеющиеся свободные производственные мощности Евразийского экономического союза - а сегодня это 7 предприятий - при выравнивании уровня конкуренции благодаря введению меры полностью обеспечат потребности рынка. Подпадающая под действие антидемпинговой пошлины алюминиевая лента используется, в частности, в строительной индустрии, в электротехнике, а также при изготовлении холодильных установок, теплообменников, радиаторов, жалюзи и рифленых листов для напольных покрытий. При этом мера не коснётся продукции, предназначенной для производства алюминиевых банок", - говорится в сообщении.

Решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. Антидемпинговое расследование в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР было начато 7 мая 2019 года по результатам рассмотрения заявления, поданного Объединением производителей, поставщиков и потребителей алюминия".

Напомним, под расследование попала алюминиевая лента толщиной более 0,2 мм, но менее 3 мм, с покрытием или без, предназначенная для любых целей, кроме изготовления алюминиевых банок. Классифицируется кодами 7606 11 9 100, 7606 12 2 009, 7606 12 9 209 ТН ВЭД ЕАЭС.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:31
Eurofer хочет расследовать импорт г/к рулона из Турции
11:12
Укравтодор отрапортовал о более 2 тыс. км восстановленных дорог
11:08
Метзаводы должны получить приоритет при покупке лома у госкорпораций
10:57
Иранский экспорт стали упал из-за ужесточения государственного регулирования
10:39
В Китае ради экологии гасят доменные печи
10:27
За 6 месяцев 2020 Нафтогаз оказался убыточным предприятием
10:08
Украина должна забыть о локализации в машиностроении – посол ЕС
09:59
В Украине выросло количество заблевших коронавирусом
09:39
Марокко вводит 25% пошлину на импорт сварных труб
09:29
Власти РФ решили не поднимать ренту для новых проектов в ГМК
08:58
Строящие Севпоток-2 суда не смогли получить страховку
08:06
В ЕС напомнили, что Украина должна сделать для получения кредита
22.09.20
17:58
Bugatti может стать хорватским автомобилем
17:43
В первом полугодии Интерпайп торговал трубами себе в убыток
17:38
ОГХК все-таки решили продать еще в этом году
17:13
За 8 месяцев транспортники снизили перевозку грузов на 13,4%
16:54
Бастующие шахтеры КЖРК вернулись под землю
16:36
Офис привлечения инвестиций надеется за 3 года получить примерно 2,2 млрд долл. инвестиций
16:19
Петрашко считает маловероятным дальнейшее ухудшение прогноза урожая зерновых
16:10
Роснефть решила оставить Украину без моторных масел
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!