За 6 месяцев 2020 Нафтогаз оказался убыточным предприятием За первое полугодие 2020 года чистый убыток группы "Нафтогаз" составил 11,5 млрд грн, сообщает пресс-служба компании.



При этом за шесть месяцев 2020 года добыто 7,2 млрд куб. м и реализовано 9,4 млрд куб. м природного газа; чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 15,6 млрд грн; общая сумма налогов, заплаченных в государственный бюджет, превысила 75,5 млрд грн; общая сумма дивидендов, заплаченных "Нафтогазом" в государственный бюджет в 2020 году, составила 39,6 млрд грн, которые вместе с 8,5 млрд грн дивидендов, предоплаченных в 2019 году, составили 95% чистой прибыли за 2019 год.



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