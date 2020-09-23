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Украина должна забыть о локализации в машиностроении – посол ЕС

23.09.20 10:08 , РБК Украина
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Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас надеется, что о законе про локализацию забудут. Данный законопроект противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. Об этом М.Маасикас заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, ЕС направил четкий месседж о том, что данный законопроект идет против международных обязательств Украины.

"Текст законопроекта идет против Соглашения об ассоциации, против общего соглашения о преференциях ВТО, насколько я знаю, и против других международных обязательств Украины. Пусть… (законопроект будет - ред.) даже не поставлен на паузу, а вовсе забыт", - сказал М.Маасикас.

Напомним, в конце июля Верховная Рада одобрила за основу законпроект №3739 о локализации для поддержки отечественного машиностроения.

Документ предусматривает, что при публичных закупках продукции машиностроения она должна быть хотя бы частично сделана в Украине. При этом в ЕС заявили, что законопроект нарушает ст. IV Соглашения ВТО и ст. 151 (1) Соглашения об ассоциации.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что принятый законопроект про локализацию противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. При этом, по его словам, закон необходимо доработать, чтобы соответствовать обязательствам перед ЕС.

МинПром

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