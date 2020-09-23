Власти РФ решили не поднимать ренту для новых проектов в ГМК Правительство РФ договорилось с металлургами и химиками, что предложенное властями повышение НДПИ в горнодобывающей отрасли не коснется будущих проектов: их защитят с помощью механизмов специнвестконтрактов и соглашений о защите капиталовложений. Об этом пишет газета "Коммерсант".



Рост НДПИ может не затронуть новые проекты в горнодобывающей отрасли, сообщают источники издания об итогах совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова с членами правления РСПП. Темой встречи стало анонсированная в середине сентября инициатива Минфина поднять НДПИ в 3,5 раза для руд черных и цветных металлов, многокомпонентных комплексных руд, апатитовых и фосфоритовых руд, а также калия. По словам собеседников издания, для защиты новых проектов необходимо ввести поправки в специнвестконтракты (СПИК) и соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Уже сейчас ключевым условием СПИК является неизменность налоговой нагрузки.



Однако правительство ставит условие: общие поступления в ближайшие три года должны составлять не менее 56 млрд руб. в год. Таким образом, изменение позиции по росту налогов не рассматривается. Утром 22 сентября Госдума уже приняла законопроект Минфина о росте НДПИ в первом чтении.



В тоже время, говорят источники издания, по итогам встречи бизнеса с Белоусовым стороны договорились создать рабочую группу, на которой будут обсуждаться механизмы дифференциации НДПИ на 2022–2023 годы.



Свои взгляды на то, как может выглядеть эта дифференциация, высказал 22 сентября владелец НЛМК Владимир Лисин в интервью "России 24". По его мнению, одним из вариантов могло бы стать повышение НДПИ для компаний-экспортеров. По его словам, у металлургов "есть низкомаржинальные продукты, которые всегда на грани рентабельности". "Их производят для внутреннего рынка, иногда — на экспорт, если сыграет конъюнктура. Но как только на эти 2% (маржинальность.— Ред.) снизится, рентабельность продукции встанет на ноль, ее бессмысленно будет производить, это станет невыгодно",— заявил Лисин.



Таким образом, в наибольшей опасности находится бизнес "Норникеля".



По данным издания, Минфин 18 сентября направил в правительство справку о влиянии повышения НДПИ для добывающих предприятий на их рентабельность по чистой прибыли. Среди всех твердых полезных ископаемых, для которых повышается НДПИ, наибольшая рентабельность по чистой прибыли у многокомпонентных комплексных руд — 48,3%. Рентабельность кондиционных руд черных металлов составляет 30,9%. Наименьшая рентабельность у фосфористых руд — 10,4%.



МинПром



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