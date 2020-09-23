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Строящие Севпоток-2 суда не смогли получить страховку

23.09.20 08:58
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Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IGP&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода "Северный поток-2", пишет "Коммерсант".

Об этом сказано в документе, распространенном от имени всех клубов группы. Там отмечено, что деятельность этих судов противозаконна и ставит клуб под угрозу нарушения санкций.

"В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами "Северного потока-2" или "Турецкого потока"",— сказано в документе.

В конце июля Сенат США одобрил проект военного бюджета, включающего ужесточение уже существующих санкций против "Северного потока-2". В сентябре Госдеп США призвал Германию пересмотреть отношения с Россией в части реализации проекта газопровода из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Позже СМИ сообщили, что Германия предложила США сделку в обмен на отмену санкций.

МинПром

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